Решите пример:-2.9-3.6= А также уравнение:y-две целых пять двенадцатых=-три целых семь ??ятнадцатых= (6 класс).

Математика

Решите пример:-2.9-3.6= А также уравнение:y-две целых пять двенадцатых=-три целых семь ??ятнадцатых= (6 класс).

Автор: Гость