Решите пример:-2.9-3.6= А также уравнение:y-две целых пять двенадцатых=-три целых семь ??ятнадцатых= (6 класс).
Математика
Решите пример:-2.9-3.6= А также уравнение:y-две целых пять двенадцатых=-три целых семь ??ятнадцатых= (6 класс).
Ответ(ы):
Гость:
-6.5 это ответ примера
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