Построй словосочетания с такими существительными в винительном падеже: мышь,погода,велосипед.
Русский язык
Построй словосочетания с такими существительными в винительном падеже: мышь,погода,велосипед.
Ответ(ы):
Гость:
Серая мышь,мертвая мышь Плохая погода,солнечная погода Скоростной велосипед,трехколесный велосипед
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