Допишите уравнения реакций,которые осуществимы на практике.назовите полученные ??оли.А)Ca+H2SO4 б)Cu+AgNO3 в)Al2O3+HNO3 г)Ag +K3PO4 д)Ag+H2S04 e)Mg +HCl
Химия
Допишите уравнения реакций,которые осуществимы на практике.назовите полученные ??оли.А)Ca+H2SO4 б)Cu+AgNO3 в)Al2O3+HNO3 г)Ag +K3PO4 д)Ag+H2S04 e)Mg +HCl
Ответ(ы):
Гость:
А)Ca+H₂SO₄⇒СаSO₄ + H₂↑ б)Cu+2AgNO₃⇒Cu(NO₃)₂ + 2Ag в)Al₂O₃+6HNO₃⇒Al₂(NO₃)6+ 3H₂O г)3Ag +K₃PO₄ ⇒3K + Ag₃PO₄ д)2Ag+H₂S0₄⇒Ag₂SO₄ + H₂ e)Mg +2HCl⇒MgCl₂+H₂
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