Упр 105 прономируйте предложения с характеристиками придаточных 1)ненавижу вас за ??о что ваш успех мешает вам приехать ко мне
Русский язык
Упр 105 прономируйте предложения с характеристиками придаточных 1)ненавижу вас за ??о что ваш успех мешает вам приехать ко мне
Ответ(ы):
Гость:
.Ненавижу вас за то, (за что?) что ваш успех мешает вам приехать ко мне. Это придаточное изъяснительное, прикрепляется к главному союзом ЧТО
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