Составить словарный диктант с числительными,15 слов.Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Четырнадцать, пятьдесят, восемьдесят восемь, сорок четыре, девяносто пять, сто пятьдесят пять, девять, двадцать шесть, семь, пятьсот восемьдесят девять, девятьсот семь, сто двадцать один, тысяча восемьсот три, четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят три, восемьсот тридцать девять.