Морфологический разбор слова упадёт,вспыхнет,висят ДАЮ 70 БАЛОВ
Русский язык
Морфологический разбор слова упадёт,вспыхнет,висят ДАЮ 70 БАЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма-упадет(что сделает?) Постоянные признаки-несовершенный вид, 1 спряжение, Непостоянные признаки=ед.ч., Будущее время, м.р синтаксическая роль-сказуемое Начальная форма-вспыхнет(что сделает?) Постоянные признаки-несовершенный вид, 1 спряжение, Непостоянные признаки-ед.ч., Б.Время, нет рода, синтактическая роль сказуемое начальная форма-что делают? висят постоянные признаки-совершенный вид, 1 спряжение непостоянные признаки-мн,ч,настоящее время, нет рода синтактическая роль сказуемое
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