Разложите на множители: (3x+y)^2-(x-3y)^2
Алгебра
Разложите на множители: (3x+y)^2-(x-3y)^2
Ответ(ы):
Гость:
(3x + y)^2 - (x - 3y)^2 = (3x + y - x + 3y)(3x + y + x - 3y) = (2x + 4y)(4x - 2y)
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