Как сокращать вот такие дроби
Математика
Как сокращать вот такие дроби
Ответ(ы):
Гость:
Сначала раскрыть скобки: (25x²+30x+9-25x²+30x-9)/x Противоположные сокращаются: 60x/x=60
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