Определи разряд имён прилагательных. Пример: зимний (лес) — относительное молодой (человек) — качественное рыбья (чешуя) — притяжательное куриные (яйца) - овечьи (отары) - синее (небо) - длинные (ноги)-
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Определи разряд имён прилагательных. Пример: зимний (лес) — относительное молодой (человек) — качественное рыбья (чешуя) — притяжательное куриные (яйца) - овечьи (отары) - синее (небо) - длинные (ноги)-
Ответ(ы):
Гость:
Пример: зимний (лес) — относительное молодой (человек) — качественное рыбья (чешуя) — притяжательное куриные (яйца) -притяжательное овечьи (отары) - относительное синее (небо) - относительное длинные (ноги)- качественное
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