Раскройте скобки 1) 3/7b(-14t-7/9y+2 1/3c) 2)-1.2xy(5m-6c+1/6t-5/6) 3)0.3mn(1.5-6bc+7b-10c)

Математика
Раскройте скобки 1) 3/7b(-14t-7/9y+2 1/3c) 2)-1.2xy(5m-6c+1/6t-5/6) 3)0.3mn(1.5-6bc+7b-10c)
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