РАСКРОЙТЕ СКОБКИ,ПОЖАЛУЙСТА 6(х+5)*(х+21)=16(х+3)*(х+9)

Алгебра
РАСКРОЙТЕ СКОБКИ,ПОЖАЛУЙСТА 6(х+5)*(х+21)=16(х+3)*(х+9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х+5х+21=16х+3х+9 Нуу... Как то так)
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