Раскройте скобки приведите подобные слагаемые номер 193(3,4)
Математика
Раскройте скобки приведите подобные слагаемые номер 193(3,4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28а+42-12а=16а+42 2)8х-64+8х=16х-64 3)1,7а-6,8+3,6-1,2а=0,5а-3,2 4)12х-9у-12у+7,2х=19,2х-21у
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