Раскройте значение следующих слов по образцу. лыжник -тот , кто ходитьнал лыжах. Школьник,физкультурник,отличник,лесник,колхозник,,фигурист,парашютист,аквалангист,.

Гость: Гость:

Школьник-тот кто учится в школе, физкультурник-тот кто обучает детей физкультуре, отличник-тот кто получает одни пятерки, лесник-тот кто наблюдает за лесом,колхозник-главный в колхозе, фигурист-тот кто катается на коньках, парашютист-тот кто прыгает с парашютом, аквалангист-тот кто плавает под водой