Колокол действует на подвес с силой 4900 H. Определите массу колокола.

Физика
Колокол действует на подвес с силой 4900 H. Определите массу колокола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила= масса на жи( ускорение свободного падения, округли до 10). и найдем массу=силу делим на 10, т. е. 4900 дели на 10= 490
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