Составить сложный план "БЕЖИН ЛУГ" Образец: 1. Прекрастный июльский день: а)Кротка?? заря б)Знойный полдень в)Спокойный закат. Ребята очень срочно!!!Помогите!!!!!

Гость: Гость:

1."Я понял, что заблудился" 2.Бежин Луг. Мальчики в ночном. 3.ПОРТРЕТЫ МАЛЬЧИКОВ. а) Федя-красивый мальчик б) Павлуша--умный, прямой, сильный в) Ильюша г) Костя, с задумчивым печальным взором. д) Ваня-самый маленький 4."Страшные " рассказы мальчиков. 5.Смерть Павлуши