Составить сложный план "БЕЖИН ЛУГ" Образец: 1. Прекрастный июльский день: а)Кротка?? заря б)Знойный полдень в)Спокойный закат. Ребята очень срочно!!!Помогите!!!!!

Литература
Составить сложный план "БЕЖИН ЛУГ" Образец: 1. Прекрастный июльский день: а)Кротка?? заря б)Знойный полдень в)Спокойный закат. Ребята очень срочно!!!Помогите!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1."Я понял, что заблудился" 2.Бежин Луг. Мальчики в ночном. 3.ПОРТРЕТЫ МАЛЬЧИКОВ. а) Федя-красивый мальчик б) Павлуша--умный, прямой, сильный в) Ильюша г) Костя, с задумчивым печальным взором. д) Ваня-самый маленький 4."Страшные " рассказы мальчиков. 5.Смерть Павлуши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Привидите пример -- Непредоставление кредитного отчета
Ответить
Русский язык
Сочинения на тему письмо школе
Ответить
Английский язык
Tell the time in each picture
Ответить
История
Какие группы населения вы можете выделить
Ответить
Английский язык
[3 :] звук Girl девочка Nine девять Thirty тридцать Circus цирк Помогите Help
Ответить