Сочинения на тему письмо школе

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Сочинения на тему письмо школе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая школа, ты была для меня как и другом, так и врагом в некоторые моменты. Ты помогла мне держаться в самые трудные минуты, сделала меня сильной и научилась бороться.  Здесь я научилась многому: общаться с людьми, бороться с стрессовыми ситуациями и концентрироваться, когда это необходимо. Благодаря тебе я нашла множество новых друзей! Мне жалко с тобой расставаться, но ты навсегда останешься в моем сердце.
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