Сочинения на тему письмо школе

Гость: Гость:

Дорогая школа, ты была для меня как и другом, так и врагом в некоторые моменты. Ты помогла мне держаться в самые трудные минуты, сделала меня сильной и научилась бороться. Здесь я научилась многому: общаться с людьми, бороться с стрессовыми ситуациями и концентрироваться, когда это необходимо. Благодаря тебе я нашла множество новых друзей! Мне жалко с тобой расставаться, но ты навсегда останешься в моем сердце.