Решить по действиям 852:71+(9618-7365)÷751=
Математика
Решить по действиям 852:71+(9618-7365)÷751=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
852:71+(9618-7365)÷751=15 852:71+2253÷751=15 12+2253÷751=15 12+3=15
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