Фонетический разбор слов Книга Тетрадь

Гость: Гость:

Книга - 5 букв, 2 слога, 5 звуков. к-(к)- согл., глух., парная , твердая. н-( н мяг.) - согл., не парная, звон., мяг., сонорная. и - (и) - глас., ударная, мяг. г - (г) - согл., парная, тверд., звон. а - (а) - глас., не удар., твёрдая Тетрадь - 7 букв , 6 звуков , 2 слога. т - ( т ) - согл., парная , глух., мягк. е - ( е ) - глас., не ударн., мягкая. т - ( т ) - согл., парн., глух., тверд. р - ( р ) - согл., не парн., звонк., тверд. а - ( а ) - глас.. ударн., тверд. д - ( д мягк. ) - согл., парн., звонк., мягк. ь - ( - )