Раскрыть скобки (По) утру не всегда можно определить погоду на весь день. Приятно в жару нырнуть (в) глубь реки. (В) высь поднимается дым. Морозно (по) утру в степи. (В) дали голубой скрылся пароход. (На) завтра приказано было...

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Раскрыть скобки (По) утру не всегда можно определить погоду на весь день. Приятно в жару нырнуть (в) глубь реки. (В) высь поднимается дым. Морозно (по) утру в степи. (В) дали голубой скрылся пароход. (На) завтра приказано было выступать. Самолет взлетел (в) высь небесную и исчез (в) дали. Но и (на) верху царила сутолока и суета. (В) верх дерева ударила молния. Рыбка нырнула (в) глубь. (На) лицо судебная ошибка. (На) утро они вернулись из похода. (В) тайне Фирсов желал, чтобы путешествие длилось бесконечно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По утру ; в глубь; ввысь; поутру; в дали; на завтра; в высь; вдали; наверху; в верх; вглубь; налицо; наутро;  втайне
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