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Расписанный пример 3/5 от 80 тонн
Математика
Расписанный пример 3/5 от 80 тонн
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Ответ 48 тонн от 80 тонн
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