Ребят хелп помогите срочно с казахским 4 тапсырма буду очень благодарна. Срочноо
Қазақ тiлi
Ребят хелп помогите срочно с казахским 4 тапсырма буду очень благодарна. Срочноо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 жазғы демалысым балалық шағым 2 жазғы демалысың балалық шағың. 3
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