Распределите данные вещества по классам, назовите их
Химия
Распределите данные вещества по классам, назовите их
Ответ(ы):
Гость:
N2O5(Ангидрид азотной кислоты или оксид азота (5)), класс: Оксид(кислотный). Zn(OH)2 (гидроксид цинка), класс : основания. MgBr2(Бромид магния), класс:Соль. CuSO4(Сульфат меди(2), класс:Соль. HF(Фтороводород или плавикоавя кислота), класс: кислоты. K2SiO3(Силикат калия), класс : соли. Na(OH) (Гидроксид натрия), класс:основания(щелоч). MgO (Оксидд магния) , класс: оксид(основный).
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