Распределите предложения на: 1) предложения с прямыми дополнениями; 2) предложения с остальными дополнениями. 1)Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. 2)Тарас скоро встретил множество знакомых лиц....

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Распределите предложения на: 1) предложения с прямыми дополнениями; 2) предложения с остальными дополнениями. 1)Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. 2)Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. 3)Разделите четыреста пятьдесят на два. 4) я ждал тебя. 5)Вотще воображенье вокруг меня товарищей зовёт. Знакомое не слышно пробужденье, и милого душа моя не ждёт. 6)Я бежал к бабушке и спрашивал её о забытом. 7)Желаю вам всякого счастья и весёлой дороги! 8)Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадёжно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей. 9)И вашей радости беспечной сквозь слёзы улыбнулся я.

Автор: Гость