Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной в корне. Обозна??ьте условия выбора орфограммы. а) е – и Соб_раться, бл_стеть, соб_рать, заб_рать, зам_реть, зам_рать, расст_лать, расст_лить, выж_гать, бл_стя...
Русский язык
Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной в корне. Обозна??ьте условия выбора орфограммы. а) е – и Соб_раться, бл_стеть, соб_рать, заб_рать, зам_реть, зам_рать, расст_лать, расст_лить, выж_гать, бл_стящий, заж_гательный, ст_реть, бл_стать, прот_реть, выт_рать, выб_рать, заст_лить, зам_рло, зам_рало, ум_реть, ум_рать, раст_рать, забл_стать, выст_рали, выд_раю, заб_раю, прот_реть, соб_рающий, выч_сть, выч_тать, расст_лить, расст_латься, зап_реть, зап_рать, приб_рать, изб_ратели,соч_тать, соч_тание, бл_стательный, бл_снет, приб_рет, оп_реться. б) о – а К_сательная, прик_снуться, прик_сновение, предл_жить, предл_гать, предл_жение, изл_жение, изл_гать, прил_гательное, прил_жение, оз_рять, з_ренька, з_рница, з_ря, з_рька, подг_рать, подг_реть, заг_р, заг_релый, подг_реть, наг_реть, выг_реть, заг_реть, сл_гаемые, выр_сли, выр_стать, выр_щенный, возр_ст, ср_щение, р_стительность, г_рит, р_внина, р_вняйсь, м_кать в сметану, г_рели, р_вняется, р_сток, отр_сль, ур_вень, ср_внение, Р_стислав, выр_внять грядки, ср_внить с кем-то, распол_житься, составить ур_внение, р_стение, город Р_стов, непром_каемый плащ, водор_сли, з_ря разг_рается, к_сались, нар_щение, сл_жение, к_снуться, оз_рена, дог_рали, г_релки, возл_жить, возл_гать, пол_гаю, неприк_сновенный, разл_жить, оз_рять, г_релка, приг_рать, оз_ренный, выр_сти, выр_сший, отр_слевой, р_вносторонний, обувь пром_кает, р_вновесие, р_весники, обм_кнуть кисть в краску, вым_кнуть под дождем, зар_внять швы, соприк_сновение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В б) есть правило корень -лаг- и -лож- подставляй В а) если после корня стоит суффикс или буква а то корень -бир- если нет ни какой гласной то -бер- Исходя из правила в а) собирать будет стоять И т.к после корня стоит буква А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Примеры: общеупотребительных слов, ограниченных слов, историзмы, архаизмы, неологизмы,, профессиональные слова и термины, заимствованные слово, ино...
Литература
Математика
На стоянке стояло 122 автомобиля и трех колесных мотоцыкла.Если посчитать колес у автомобилей и мотоцыклов то будет 484.Сколько легковых автомобиле...