Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной в корне. Обозна??ьте условия выбора орфограммы. а) е – и Соб_раться, бл_стеть, соб_рать, заб_рать, зам_реть, зам_рать, расст_лать, расст_лить, выж_гать, бл_стя...

Гость: Гость:

В б) есть правило корень -лаг- и -лож- подставляй В а) если после корня стоит суффикс или буква а то корень -бир- если нет ни какой гласной то -бер- Исходя из правила в а) собирать будет стоять И т.к после корня стоит буква А