В лесной школе были песочные часы на 8 мин. и 13 мин. как с их помощью отмерить 5 мин ?
Математика
В лесной школе были песочные часы на 8 мин. и 13 мин. как с их помощью отмерить 5 мин ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевернув одновременно часы на 13 и 8 минут, ждём истечения 8 минут по 2 часам. Всё оставшееся время в первых часах и есть 5 минут.( 13-8=5.)
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