Распространите данные предложения второстепенными членами 1.Солнце сияло. 2. Моро??ил дождь. 3.Гуляет ветер. 4 Звенит иволга. 5. Было поздно. 6. Собрание началось. 7. Музыка звучала

Гость: Гость:

1. летнее солнце ярко сияло в полдень 2. на улице морозил холодный дождь 3. холодным осенним днем гуляет ветер 4. радостно звенит иволга над рекой 5. для вечерней прогулки было очень поздно 6. родительское собрание началось в шесть часов вечера 7. классическая музыка громко звучала в фойе.