Рассчитать массу осадка, полученного при сливании растворов сульфата меди (2) и 17,1 г гидроксида бария. Срочно. Заранее спасибо. :)

Химия

Рассчитать массу осадка, полученного при сливании растворов сульфата меди (2) и 17,1 г гидроксида бария. Срочно. Заранее спасибо. :)

Автор: Гость