Рассчитать массу осадка, полученного при сливании растворов сульфата меди (2) и 17,1 г гидроксида бария. Срочно. Заранее спасибо. :)
Химия
Рассчитать массу осадка, полученного при сливании растворов сульфата меди (2) и 17,1 г гидроксида бария. Срочно. Заранее спасибо. :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4 n(Ba(OH)2)=17.1/171=0,1 моль M(Ba(OH)2)=171 г\моль n(BaSO4)=n(Ba(OH)2)=0.1 моль m(BaSO4)=0.1*233=23.3 г M(BaSO4)=233 г\моль n(Cu(OH)2)=n(Ba(OH)2)=0.1 моль m(Cu(OH)2)=0.1*98=9,8 г M(Cu(OH)2)=98 г\моль m(осадок)=m(Cu(OH)2)+m(BaSO4)=9,8 г+23,3 г=33,1 г Ответ:m(осадок)=33,1 г
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