Расшифруй название самой высокой вершины мира 67800+972-70000:1000 34*10000+600-40000-1 (599999+1):100000*105 (207000:207000+999*7 4*100+305*1000+7*10000-10 (999000+1000):100000*12789 10000-1-900 (25909+1+100):10 20700...

Математика
Расшифруй название самой высокой вершины мира 67800+972-70000:1000 34*10000+600-40000-1 (599999+1):100000*105 (207000:207000+999*7 4*100+305*1000+7*10000-10 (999000+1000):100000*12789 10000-1-900 (25909+1+100):10 207000:10+6000:100 50780+4000+2-700 Решите их
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-1.228 300599 630 6994 375390 9099 2601 20760 54082
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