Рассказ кабан главная мысль
Литература
Рассказ кабан главная мысль
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Гость:
Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к природе. “ …Вся моя любовь к зверям, птицам, к родной природе оказалась очень и очень нужна. Нет большего счастья, для художника и для писателя, как, создавая свои любимые образы, переживать их и знать в то же время, что это дело, нужное всем ребятам”, – писал Е. И. Чарушин.
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