Рассказ кабан главная мысль

Литература
Рассказ кабан главная мысль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к природе. “ …Вся моя любовь к зверям, птицам, к родной природе оказалась очень и очень нужна. Нет большего счастья, для художника и для писателя, как, создавая свои любимые образы, переживать их и знать в то же время, что это дело, нужное всем ребятам”, – писал Е. И. Чарушин.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Исправьте речевые ошибки. 1.Подъезжая к городу, начался ветер. 2.Открыв окно, запахло соснами.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. С а) по в).
Ответить
Русский язык
Звукобуквенный разбор слово чудесно второй класс
Ответить
Математика
Зрители кинотеатра выходят через две двери за 6 минут. За сколько минут зрители вы??одят через первую дверь, если через вторую они выходят за 10 ми...
Ответить
Математика
Как разложить числа 20 и 24
Ответить