Рассказ Кладовая солнца. Вопросы: кто такой Серый Помещик? Какова его роль в произ??едении?

Литература
Рассказ Кладовая солнца. Вопросы: кто такой Серый Помещик? Какова его роль в произ??едении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серый помещик это единственный оставшийся в живых волк близ деревни где жили Настя и Митраша. Его никто не мог поймать,он постоянно убегал. Волк часто для собственного пропитания таскал  скот.
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