1)не выполняя вычислении, докажите что число 582 делится на 3

Математика
1)не выполняя вычислении, докажите что число 582 делится на 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сложить цифры числа 582 , если число будет делиться на 3,то и число поделиться на 3
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