Дано действительное число а. Не пользуясь никакими другими арифметическими операциями, кроме умножения, получить а в 9 степени за 4 операции

Информатика

Дано действительное число а. Не пользуясь никакими другими арифметическими операциями, кроме умножения, получить а в 9 степени за 4 операции

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