Дано действительное число а. Не пользуясь никакими другими арифметическими операциями, кроме умножения, получить а в 9 степени за 4 операции
Информатика
Дано действительное число а. Не пользуясь никакими другими арифметическими операциями, кроме умножения, получить а в 9 степени за 4 операции
Ответ(ы) на вопрос:
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Используя дополнительную переменную можно получить так: 1. В = A * A 2. B = B * B 3. B = B * B 4. A = B * A
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