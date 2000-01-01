Морфологический разбор спит

Русский язык
Морфологический разбор спит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: СПАТЬ Часть речи: инфинитив Грамматика: действительный залог, переходный, несовершенный вид Формы: спать, сплю, спим, спишь, спите, спит, спят, спал, спала, спало, спали, спав, спавши, спи, спящий, спящего, спящему, спящим, спящем, спящая, спящей, спящую, спящею, спящее, спящие, спящих, спящими, спавший, спавшего, спавшему, спавшим, спавшем, спавшая, спавшей, спавшую, спавшею, спавшее, спавшие, спавших, спавшими
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