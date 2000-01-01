Составь программу действий и вычисли: б) 2500000÷500*(3784÷3784+0*5863)-(703-703)÷29+80*2000

Математика
Составь программу действий и вычисли: б) 2500000÷500*(3784÷3784+0*5863)-(703-703)÷29+80*2000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2500000÷500=5.000 2) 3784÷3784+0*5863=1 3) 5.000*1=5.000 4) 703-703=0 5)80*2000=160.000 6)160.000+29=160.029 7)0÷160.029=0 8) 5.000-0= 5.000
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