Как оказать первую помощь человеку если он отравился ядовитыми грибами

Гость: Гость:

1) необходимо вызвать сильную рвоту, так как она позволяет очистить желудок от остатка ядовитой пищи и предотвратить дальнейшее попадание токсина в кровь. это можно сделать, выпив большое количество теплой кипяченой воды с добавлением в нее чайной ложки соды. 2) после промывания желудка пострадавшему необходимо дать выпить активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела) 3) уложить на ровную мягкую поверхность а вообще, прежде всего вызвать скорую помощь, и по приезду ее небходимо рассказать какие грибы употреблял пострадавший, в каком виде и количестве, и не употреблял их кто-то еще