Название цветка одуванчик пишется с большой буквы
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Название цветка одуванчик пишется с большой буквы
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Гость:
Это вопрос? Если да то нет ,пишется одуванчик с маленькой буквы
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Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!
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