У томатов красная окраска бобов (А) доминирует над желтой (а) округлая форма плодов(В) над грушевидной (в) а высокий цвет растений (С) над низкой (с) . Низкорослые с желтыми грушевидными плодами опылились пыльцой высокорослого...

Биология

У томатов красная окраска бобов (А) доминирует над желтой (а) округлая форма плодов(В) над грушевидной (в) а высокий цвет растений (С) над низкой (с) . Низкорослые с желтыми грушевидными плодами опылились пыльцой высокорослого растения с красными круглыми плодами. Известно что мужское растение было потомком низкорослого растения с желтыми грушевидными плодами. Вопрос; 1 Сколько типов гамет образует низкорослые растения с желтыми грушевидными плодами ? 2 Сколько типов гамет образует оплодотворенное растение? 3 Сколько различных фенотипов получится от до... (не знаю какого) скрещивания 4 Сколько различных генотипов получится от до... (не знаю какого) скрещивания 5 какова вероятность получить высокоросле растение с желтыми круглыми плодами ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС!

Автор: Гость