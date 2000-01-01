Помогите составить 30 предложений с неправельными глаголами по английскому 5 клас??

Английский язык
Помогите составить 30 предложений с неправельными глаголами по английскому 5 клас??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дано действительное число a. Не пользуясь никакими другими арифметическими опера??иями, кроме умножения, получить а9 ( в девятой степени) за четыре...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор спит
Ответить
Математика
Составь программу действий и вычисли: б) 2500000÷500*(3784÷3784+0*5863)-(703-703)÷29+80*2000
Ответить
Химия
Написать уравнение реакции при помощи которых можно выполнить следующие преобра??ование: C-CH4-CH3CI-C2H6-H2O
Ответить
Математика
Сколько километров проходит катер за четверть часа,если за час он проходит 20 км? о??ъясни свой ответ.
Ответить