Рассказ на тему: Что было до права на жизнь и что стало после его появления? Помоги??е, очень нужно! ДАЮ 50 БАЛЛОВ
Обществознание
Рассказ на тему: Что было до права на жизнь и что стало после его появления? Помоги??е, очень нужно! ДАЮ 50 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное всех людей убивали просто так ,не за что !!! а когда появилось право то на оборот било запрещено вопще убивать и появились тюрьмы
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