Рассказ на тему "Мой четвероногий друг"

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Рассказ на тему "Мой четвероногий друг"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение про собаку: Мой друг шарикЭта собака появилась, когда мы поехали к родственникам. И у них были щенки. Родственники предложили нам щенка, которого мы назвали Шарик. Теперь Шарик живет у нас. Он рыжего цвета, а хвост крючком. Шёрстка у него тонкая, а глаза такие же оранжевые, как шерсть. Рост у него небольшой. Когда я прихожу домой, он бросается на меня и весело виляет хвостом, смотрит на меня добрыми глазами. Живет мой друг в конуре. И спит там же. Питается он тем, что остается со стола, но его любимое лакомство косточка. Всю нашу семью знает очень хорошо, а чужим не доверяет. Когда кто-то приходит к нам, мы слышим громкий лай. Как-то раз я возвращался домой и увидел, что Шарика нет. И он не отзывался. Тогда мы начали его искать. Мы объездили всё село, но Шарика нигде не было. Под утро мы приехали и услышали, какой то треск. Оказалось, что Шарик заснул в сеновале. И мы были рады, что нашли своего питомца. Я очень люблю своего друга, потому что он любопытен, весел и хорош.

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