Рассказ о красоте растений

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Растения отличаются между собой формой, ароматом, окраской, в этом и состоит их красота. Их размеры достигают разных показателей вот, например, длина самого большого растения «Посидония океаническая» составляет более восьми километров, а размер листочков самого маленького растения «Вольфия бескорневая» составляет всего 0,5-1,2 мм в поперечнике.