Рассказ о роли техники в быту.
Обществознание
Рассказ о роли техники в быту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Техника- незаменимая часть в жизни человека. Благодаря ей мы можем делать почти всё. С помощью микроволновки мы можем подогревать себе еду. С помощью мультиварки- варить супы( к примеру), пока мы заняты чем-то другим. Кофеварка помогает приготовить кофе. Тостеры- приготовить тосты и многое другое, что будет нам большим помощником. Пока мы заняты чем-то другим, остальное может выполнить работу само ща себя. Фиксиков лучше посмотри))
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