Из спичек сложены верные равенства надо в каждом из равенств переложить

Математика
Из спичек сложены верные равенства надо в каждом из равенств переложить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.lx-lv=v 2.vll+vl+v=xvlll 3.xl-v=vll-lll 4.lx-v=ll+ll 5.llll+ll=vl 6.lv-lll=vll-vl
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