Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия

Математика
Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов,а в другом на 13 верблюдов больше.Сколько верблюдов в другом кар...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Саяхатшылар тауға көтеріліп бара жатып, әрбір 200м сайын белгі соғып отырды. Саяхатшылар теңіз деңгейінен 1200м биіктікке көтеріліп, соңғы белгіні ...
Ответить
Литература
Выполните анализ стихотворения А.С.Пушкина "К морю": 1)Назовите основные образы стихотворения ? 2)Как они созданы(какими средствами)? 3)Как к...
Ответить
Английский язык
We have ___ cat and ___ dog.
Ответить
Русский язык
Упражнение 171,,,,,,,
Ответить
Математика
Расставь скобки так , чтобы равенства стали верными. 60+40-16 : 4=66 96-12.6:3=8 63:9+54=1 75-15 : 5+ 10=22 24:56-8.4=1 64:64-8.4=2 . - умножи...
Ответить