Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия
Математика
Запиши к задаче другой вопрос так чтобы она решалась в два действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов,а в другом на 13 верблюдов больше.Сколько верблюдов в другом кар...
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