Выполните анализ стихотворения А.С.Пушкина "К морю": 1)Назовите основные образы стихотворения ? 2)Как они созданы(какими средствами)? 3)Как композиция стихотворения определяет поэтический замысел? 4)Для чего Пушкин упоминае...

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Стихотворение «К морю» Пушкина Александра Сергеевича вобрало в себя всё лучшее, что есть в его поэтическом багаже: богатое содержание, фонетическое мастерство, проникновенность, лирическое настроение, высокую эмоциональность.Стихотворение написано в 1824 году. По своему построению – это лирический монолог, разговор поэта с морем. Принцип лирического монолога, к которому нередко прибегает Пушкин, близок ему. Подача произведения в такой форме позволяет максимально раскрыться автору, донести до читателя свои мысли и думы. Жанр творения «К морю» — это философическая элегия. В основе её лежат переживания самого поэта. Проводя анализ стихотворения «К морю» А.С.Пушкина, можно заметить, что основная тема поэтического произведения «К морю» — тема взаимодействия личности и общества, свободны и угнетения человека, проблемы взаимоотношений индивида и власти.Развитие лирической темы не идёт по нарастающей, оно вообще не подчинено четкой логической схеме. Герои, темы, образы «появляются на сцене» один за другим, ассоциируясь с образом моря, всегда своенравного и «прихотливого».Борьба, утверждение и прославление духовной свободы человека – такова идейно-тематическая основа этого труда Пушкина. Сам термин «свобода» в произведении носит одновременно и частный и всеобщий характер. Он вобрал в себя и индивидуально-человеческое и политическое и философское содержание. Свобода в элегии воплощается прежде всего в образе моря. Образ моря – это символ ничем не ограниченной свободы, которая дана природой, а не человеком. Созерцание морского величия наводит Пушкина на мысль о двух серьёзных личностях. В них есть что-то общее. Это Байрон и Наполеон. Своим непокорным, грандиозным духом, они в чём-то схожи и с морской стихией.