Предложение по схеме : дополнение сказуемое определение подлежащие союз и сказуе??ое дополнение
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Предложение по схеме : дополнение сказуемое определение подлежащие союз и сказуе??ое дополнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаркое лето очень припекло и он ....
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