Помогите ! Сочинение на тему : какую книгу я считаю лучшим ? Разницы нет какой пис??тель( зарубежный или русский ) 1-1.5 страниц. Помогите пожалуйста надо расписать почему ? Зачем? В чем идея ?

Гость: Гость:

Какую книгу я рекомендую прочитать? Наверняка все сталкивались с такой ситуацией. В современном мире люди перестали ценить классику. Одни из моих любимый произведений - Алые паруса, Анна Каренина, Горе от ума и многие другие. Я бы посоветовала такие произведения. которые глубоко запали мне в душу, и я хотела бы, чтобы другие прочли эти произведения и поняли, что я чувствовала при чтении этих книг, Нужно исходить из собственного мнения о книге, но у всех разные вкусы. Например я могу быть в восторге от "Горя от ума", а некоторые люди совершенно этого не понимают. Еще остались произведения, которые может и должен прочитать человек за свою жизнь. Это классика. Читайте, основывайтесь на своих мыслях, чувствах, ощущениях. Посоветуйте то, что вы сами бы прочитали или перечитали. (Ну уже не знаю как закрутить. что-то на подобии. Какую книгу очень любишь? про нее и напиши) Надеюсь помогла))