Рассмотрите фотографии и придумайте к ним подписи в виде предложений с тире между подлежащим и сказуемым.

Гость: Гость:

Ко 2му рисунку: Природа-прекрасное место для пикника. К 1му рисунку: Ромашка-растение с белыми лепестками, лечебное средство против болезней. К 3му рисунку: Воробей-прекрасная птица с коричневыми пёрышками. И к 4му рисунку: Ваза с цветами-это залог хорошего настроения!