Рассмотрите фотографии и придумайте к ним подписи в виде предложений с тире между подлежащим и сказуемым.

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Рассмотрите фотографии и придумайте к ним подписи в виде предложений с тире между подлежащим и сказуемым.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко 2му рисунку: Природа-прекрасное место для пикника. К 1му рисунку: Ромашка-растение с белыми лепестками, лечебное средство против болезней. К 3му рисунку: Воробей-прекрасная птица с коричневыми пёрышками. И к 4му рисунку: Ваза с цветами-это залог хорошего настроения!
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