Известно что парабола y=ax²-4x+2 проходит через точку D(3;-1) Найдите коэффициент a
Алгебра
Известно что парабола y=ax²-4x+2 проходит через точку D(3;-1) Найдите коэффициент a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= -1 x=3 Подставляем в уравнение -1=a*3²-4*3+2
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