Что тоакое Баклан а ответе плиз аааа

Окружающий мир
Что тоакое Баклан а ответе плиз аааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баклан-это птица. Если что смотри в интернете!
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